Ледниковый период в Москве

В московском семейном парке Skazka в Крылатском открылась новая интерактивная зона – ICE Парк, посвященная обитателям ледникового периода.

На территории площадью 5,5 тысяч квадратных метров установлены 35 механизированных фигур доисторических животных, среди которых – мамонт, саблезубые кошки, белый медведь, шерстистый носорог, горилла и др. Все экспонаты двигаются и рычат, благодаря чему создается ощущение присутствия и натуральности происходящего. Кроме того, на тропинках парка посетители могут повстречать первобытных людей в соответствующих нарядах, которые покажут, как человек в далеком прошлом делал наскальные рисунки.

Также в рамках эскпозиции можно заглянуть в «настоящую» пещеру и ознакомиться с выставками светящихся декоративных фигур из снега и льда.