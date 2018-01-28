В Гималаях спасена альпинистка

После продолжительных поисков на склоне одной из самых опасных горных вершин Нанга-Парбат в Гималаях была найдена живой француженка Элизабет Револь. Поиски второго пропавшего альпинста пока приостановлены по погодным условиям.

26 января альпинисты из Польши и Франции Томаш Мацкевич и Элизабет Револь застряли на высоте в 7400 метров под куполом вершины на северо-западе Гималаев.

Альпинисты провели ночь на этой высоте, после чего попытались спуститься, но им это не удалось.

Как заявили власти, военные вертолеты Пакистана заметили пропавшую альпинистку на высоте в 6700 метров днем в воскресенье. На помощь им оправилась находящаяся неподалеку команда польских альпинистов.

Гора Нанга-Парбат, также известная как "гора-убийца", одна их трех самых опасных для восхождения вершин в мире. В июне прошлого года двое альпинистов погибли при попытке покорить ее.