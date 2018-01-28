Парижан эвакуируют

Около полутора тысяч жителей столичного региона Иль-де-Франс были эвакуированы из-за наводнения. Об этом в воскресенье сообщил префект полиции Парижа Мишель Дельпюэш. По словам префекта, все коммунальные и спасательные службы города мобилизованы для устранения последствий наводнения.

"Вода в данный момент поднимается медленно, рик роста мы ожидаем ближе к ночи. Мы ориаентируемся на уровень до 5 метров 90 сантиметров", - сообщает префект.

Такие цифры далеки от самого маштабного наводнения в Париже в 1910 году, тогда Сена поднялась до 8 метров 62 сантиметров.

С воскресенья на Сене полностью остановлена навигация.

Как сообщает агантство Рейтер, в связи с прибывшей водой в центре Парижа наблюдается нашествие крыс.

"Все зависит от погоды. Земля и так влажная, и если пройдут даже манимальные осадки, то она не сможет их впитать", - делится опасениями местный житель.

Причиной паводка стали обильные дожди, которые наблюдались в парижском регионе на протяжении недели.