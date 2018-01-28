На Кипре начались президентские выборы

В Республике Кипр — на греческой части острова — начались президентские выборы. Среди девяти кандидатов политологи считают лидером действующего президента Никоса Анастасиадиса.

Его главным достижением называют чрезвычайно успешную экономическую политику. Как и, к примеру, в США, президент Кипра является главой правительства, и под его руководством страна успешно преодолела финансовый и банковский кризис. Сейчас по росту ВВП Кипр — в числе лидеров Евросоюза.

Ключевой задачей своего второго срока Анастасиадис называет завершение переговоров о воссоединении Кипра, которые постоянно заходят в тупик.

За второе место, по данным опросов, будут бороться лидер демократов Николас Пападопулус и независимый кандидат, экс-министр здравоохранения Ставрос Малас. Пападопулус — единственный из кандидатов, имеющих шансы на победу — не поддерживает идею объединения греческой и турецкой частей острова.