Де Мистура едет в Сочи на конференцию по Сирии

Послевоенное устройство Сирии и политическое урегулирование кризиса самими сирийцами - главные темы организованной Россией конференции. Названная "Конгрессом сирийского национального диалога", она открывается в Сочи в понедельник и продлится 2 дня.

О своём участии в Конгрессе заявили оппозиция из состава Народного совета Сирии, представители ключевых политических партий и "примирившихся" вооружённых формирований. Приедет в Сочи и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Он надеется, что эта встреча позволит оживить Женевский процесс - регулярные переговоры сирийского правительства и оппозиции.

"Я принял к сведению заявление России о том, что результаты Конгресса будут представлены в Женеву в качестве вклада в процесс внутрисирийских переговоров под эгидой ООН" - пояснил де Мистура своё решение ехать в Сочи.

По данным организаторов, на Конгресс приглашены около 1600 делегатов, более 1300 - из самой Сирии.Свои делегации прислали также Иран и Турция.

Зато мероприятие бойкотирует базирующийся в Эр-Рияде и близкий к Саудовской Аравии с США Сирийский комитет по переговорам - самое многочисленное объединение оппозиции. Его представители заявили, что не видят "для себя действенных гарантий на этой встрече".

Не приедут в Сочи по разным причинам и многие представители сирийских курдов.

США как постоянный член Совета безопасности ООН приглашены в Сочи в качестве наблюдателя. Но до последней минуты ответа из Вашингтона не поступило.

12 января США, Великобритания, Франция , Саудовская Аравия и Иордания подготовили свой документ по сирийскому урегулированию в Сирии. По сообщению ряда источников, речь в нём идет о превращении Сирии в парламентско-президентскую республику, о децентрализации страны и проведении процессов реформирования и послевоенного переустройства под внешним контролем. В Дамаске заявили, что этот план - попытка подрыва женевских переговоров и конгресса в Сочи.