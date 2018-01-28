Президента Кипра определит 2-ой тур выборов

Во второй тур выборов президента Кипра вышли действующий глава республики Никос
Анастасиадис и независимый кандидат Ставрос Малас, которого поддерживает главная сила оппозиции - Прогрессивная партия трудового народа Кипра.
Для победы в первом же туре нужно было набрать 50% голосов избирателей плюс один голос. Анастасиадис выиграл первый тур, но набрал лишь 35,5%, а Маласа поддержали чуть более 30% проголосовавших. На третьем месте - демократ Николас Пападопулос, на четвёртом - глава крайне-правой партии ЭЛАМ Христос Христу, пятым стал лидер партии Гражданский альянс Йоргос Лилликас.
Никос Анастасиадис уже готовится ко второму туру:
"Главный наш соперник - это проблемы людей, ими мы и будем заниматься", - обещает он своим сторонникам.
Его противник - экс-министр здравоохранения Кипра Ставрос Малас - призывает сограждан к единству:
"Мы должны прийти ко второму туру объединёнными, как никогда! Этим мы должны заложить основу для общенационального единства. После выборов единство станет нашей главной силой", - говорит Малас.
Аналитики полагают, что основная борьба развернётся за голоса избирателей, поддержавших в первом туре выбывшего из дальнейшей борьбы Пападопулоса. Он считался вторым ключевым соперником президента. Но главным разочарованием прошедшего голосования стал Йоргос Лилликас, получивший лишь чуть больше 2% голосов - на предыдущих выборах в 2013 году он набрал почти 25%.
Второй тур президентских выборов состоится на Кипре 4 февраля.