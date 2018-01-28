Рекорд Федерера

Роджер Федерер стал победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису, обыграв в финале хорвата Марина Чилича со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:3. Решающий матч продолжался 3 часа 6 минут.
Для 36-летнего швейцарца этот титул стал шестым в Австралии и девяносто шестым - в карьере. Всего в активе швейцарца теперь 20 побед на турнирах серии Большого шлема.
Федерер и Чилич второй раз встречались в финале турниров серии Большого шлема. В личном противостоянии лидирует швейцарец с девятью победами и одним поражением.
Кроме этого, Роджер Федерер стал всего третьим теннисистом, сумевшим в возрасте больше 30-ти одержать четыре победы подряд.