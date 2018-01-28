Аргентинский карнавал - солнечный ритм

Аргентинский карнавал проходит, как и в европейских странах, в январе-феврале, но с одним замечательным отличием: здесь лето и светит солнце. По размаху и красочности он не уступает знаменитому бразильскому танцевальному фестивалю в Рио-де-Жанейро. Примечательно, что можно не подгадывать свой приезд к определенной дате - карнавал в Аргентине считается самым продолжительным в мире. Он проходит каждую субботу на протяжении всего января и февраля в городе Гуалегуайчу. Если в Венеции главное - это маски и плащи, то здесь, как в других странах Латинской Америки, - это музыка, ритм, яркие краски и танец, который длится бесконечно.