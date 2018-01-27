Милош Земан получил второй мандат и не хочет третьего

Действующий президент Чехии Милош Земан переизбран на второй срок. Согласно окончательным результатам, озвученным национальным статистическим управлением, за него отдали голоса более 51 % избирателей. На встрече с активистами предвыборного штаба Земан заявил, что не намерен вносить изменения в конституцию, чтобы в третий раз возглавить республику. Он также сообщил, что предоставит действующему премьеру Андрею Бабишу, правительству которого недавно отказала в доверии Палата депутатов, больше времени для создания нового кабинета министров.

За его соперника, экс-главу Академии наук Иржи Драгоша, проголосовали более 48 % избирателей. Явка во втором туре голосования составила 66,6 %.

На вопрос корреспондента "Евроньюс", останется ли он в политике после поражения, Иржи Драгош ответил: "После выдвижения кандидатом, после такой захватывающей кампании и поддержки всех этих людей я решил остаться в политике и публичной жизни".

"Иржи Драгоша, признавшего поражение и поздравившего соперника с победой, встретили громкими апплодисментами его сторонники, - передает из Праги наш специальный корреспондент Беатрикс Ашбот. - Многие из них разочарованы тем, что большинство граждан Чехии проголосовали за продолжение политики евроскептика Земана".