В Праге поддерживают Драгоша

Число сторонников кандидатов в президенты Чехии, по данным ряда аналитиков, примерно одинаково. Между тем большинство жителей Праги, опрошенных журналистом Euronews на улицах столицы, высказались в поддержку Иржи Драгоша, который стремится сменить Милоша Земана на его посту.

– Возможно, изменения были бы полезны не только нашей стране. Это показало бы другим странам, что мы вместе с ними, что мы не столь эгоистичны и так далее.

– Я бы хотел, чтобы нашей страной и нашим обществом управлял хороший президент.

По мнению политолога Иржи Пэхэ, нынешние президентские выборы в Чехии символизируют противостояние между коммунистическим прошлым страны и проевропейским будущим: «Полагаю, что чешское общество разделено, главным образом, между тем, что я бы назвал посткоммунизмом и современностью. Думаю, что многие избиратели Милоша Земана по-прежнему в какой-то мере остаются в прошлом, боятся проблем, которые несут глобализация и современность, они ищут защиты, а господин Земан такую защиту им предлагает. При этом сторонники Иржи Драгоша более открыты и настроены проевропейски».

Корреспондент Euronews передаёт из Праги: «Результаты президентских выборов в Чехии имеют значение для стран Центрально-Восточной Европы, для Вышеградской четвёрки и её отношений с Брюсселем. Либо сохранится их общая сильная националистическая позиция, направленная против Брюсселя, либо Чехию возглавит новый президент, риторика и политика которого могут нарушить это единство».