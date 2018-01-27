Ципрас пытается решить македонский вопрос

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас доложил президенту и провёл консультации с лидерами оппозиционных партий о предварительных итогах переговоров с бывшей югославской республикой Македония (БЮРМ) о возможном новом названии этой страны. Правительство Греции готово согласиться с предложенным посредником ООН названием "Республика Вардарская Македония".

Алексис Ципрас в разговоре с президентом Прокописом Павлопулосом: "Была предпринята попытка диалога и мы дали понять, что для нас самое главное это недопущение ирредентизма [притязаний БЮРМ на всю историческую Македонию, большая часть которой находится в Греции]. Я воспринял как знак доброй воли решение премьер-министра Зорана Заева переименовать аэропорт и дорогу, соединяющую наши страны [до сих пор они носили имя Александра Великого]".

Лидер крупнейшей оппозиционной партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис обвинил Ципраса в предательстве греческих национальных интересов:

"То, как проходят эти переговоры, вызывает у нас большую озабоченность. Правительство идет на уступки, не получив в ответ от другой стороны ничего равноценного".

В ответном комментарии офис премьер-министра Греции назвал заявление Мицотакиса "безответственным и оппортунистическим". Но подавляющее большинство греков выступает против использования слова "Македония" в названии соседней республики.

Фотини Дулгери, Евроньюс: "Правительство хотело бы сформировать общенародный фронт по вопросу о названии соседней страны. Поэтому оппозиция нападает на то, как ведутся переговоры. В ближайшие недели напряжение будет только нарастать".