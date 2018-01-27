Второй тур: Земан победил, Драгож признал поражение

Милош Земан победил во втором туре президентских выборов. После подсчета без малого 100 % бюллетеней действующий глава государства получил 51,73% голосов избирателей. Его соперник, экс-глава Академии наук Иржи Драгош, завоевал 48,26% голосов. Явка избирателей составила 66,48%, по данным Чешского статистического управления.

Активность избирателей возросла в субботу - второй и последний день выборов президента Чехии. Накануне - в первый день второго тура - явка составила почти 50 %, на 10 % превысив показатель первого тура.

Во втором туре президентских выборов скрестили шпаги кандидаты с кардинально противоположной программой, оба проголосовали накунуне на избирательных участках в Праге.

Из представленных в национальном парламенте партий перед вторым туром выборов 73-летнего Земана поддержали: политическое движение "Акция недовольных граждан" во главе со своим председателем и премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, коммунисты, а также движение "Свобода и прямая демократия". Им принадлежит 115 из 200 депутатских кресел.

68-летнему Драгошу оказали поддержку Гражданская демократическая партия, христианские демократы, партия "Традиция, Ответственность, Процветание 09", политическое движение "Старосты и независимые" и Чешская пиратская партия.

Предвыборная кампания поляризовала чешское общество: особенно вопросы миграционной и внешней политики этого государства - члена НАТО с 1999 года и Евросоюза с 2004-го.

Иржи Драгош уже признал поражение и поздравил с победой Милоша Земана.