Сирийская оппозиция не поедет в Сочи

Представители Высшего комитета по переговорам — органа, объединяющего значительную часть вооружённой сирийской оппозиции — приняли решение бойкотировать Конгресс национального диалога, который должен начаться в Сочи в понедельник.

Оппозиционеры заявили, что не видят для себя действенных гарантий на этой встрече:

«Мы выслушали множество обещаний и обязательств, но ничто их этого так и не было реализовано. Мы устали от этого, нам необходимы реальные действия, реальные гарантии», — отметил представитель СКП Яхья аль-Ариди. По замыслу организаторов сочинского конгресса, в нём должны были принять участие представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, представители правительства и различных течений оппозиции. Главные вопросы, которые планируется обсудить — конституцию и выборы.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура выразил надежду, что Конгресс «оживит Женевский мирный процесс». В то же время представители ООН пока не приняли решение о том, поедут ли они в Сочи.

По всей видимости, не приедут в Россию и представители большинства курдских общин. В МИДе Турции ещё в понедельник сообщили, что заблокировали приглашения для ряда курдских движений — а список участников должны совместно одобрить Москва, Анкара и Тегеран.

Сами курды заявили, что о мирных переговорах не может быть и речи, пока Турция проводит на севере Сирии военную операцию, целью которой является вытеснение курдских вооружённых формирований их этого региона.