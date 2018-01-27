Страны "Вышеградской четвёрки" не хотят мигрантов

Премьер-министры стран «Вышеградской четвёрки» – Польши, Словакии, Венгрии и Чехии – провели в пятницу рабочую встречу в Будапеште. Они подтвердили свою проевропейскую позицию, назвав своей целью укрепление Европейского Союза.

«Полагаю, что мы должны поддерживать и сохранять все успешные стороны Европейского Союза, – заявил премьер Словакии Роберт Фицо. – Такие, как Шенгенская зона, наш внутренний рынок и общая валюта. Политика, направленная на разделение Европейского Союза, была бы, на мой взгляд, неразумной».

«Вышеградская четвёрка» занимает общую позицию, выступая против установленных Брюсселем квот по приёму беженцев. Об этом напомнил венгерский премьер Виктор Орбан: «Мы не хотим становиться страной пристанищем-иммигрантов. Мы помогаем везде, где требуется помощь, и это не обсуждается. Те, кто нуждается в защите, получит её от нас, но мы не приветствуем мигрантов. Не сегодня, не в будущем, потому что мы не хотим становиться страной для иммигрантов. У нас есть свои проблемы, среди них и демографическая, которую мы хотим решать с помощью семейной политики, а не иммиграции».

Между тем, главной темой прошедших переговоров стали вопросы развития экономики стран Центральной Европы, в частности, обсуждался ряд крупных инфраструктурных проектов. Кроме того, на встрече прозвучал призыв принять в Европейский Союз Черногорию.