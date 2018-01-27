Пожар в палаточном городке мигрантов

В Италии огонь уничтожил палаточный городок, где жили мигранты из африканских стран, занятые здесь на уборке урожая. При пожаре погибла 30-летняя женщина из Нигерии, ещё около 20 человек получили ранения. Трагедия произошла в ночь на субботу возле города Розарно на юге страны, где мигранты занимаются уборкой урожая, работая, по данным местных СМИ, в «нечеловеческих условиях». По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Власти возводят временное убежище для 1000 подёнщиков, оставшихся без крова.