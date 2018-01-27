Полиция считает, что канадский миллиардер Барри Шерман был убит

Канадская полиция располагает доказательствами того, что миллиардер Барри Шерман и его супруга Хани были убиты. Об этом было заявлено в ходе пресс-конференции, прошедшей в Торонто в пятницу.

Шерман и его жена были обнаружены мёртвыми в их доме 15 декабря прошлого года. Позднее следствие установило, что они скончались от удушья. Признаков взлома обнаружено не было, но полиция сразу назвала их смерть «подозрительной»

Барри Шерман был основателем фармацевтической компании Apotex, продукция которой экспортируется в 115 стран мира. Шерман был одним из богатейших людей Канады, его состояние оценивается более трёх миллиардов долларов.