Макри - о будущем Аргентины и об отношениях с Трампом

У президента Аргентины Маурисио Макри есть цель. Но ему предстоит решать непростые задачи. Как вернуть страну на мировую арену? Как бороться с последствиями продолжавшейся десять лет левой популистской политики, которая привела экономику к краху? Программа реформ начинает приносить плоды, но впереди еще долгий и тернистый путь. С президентом Аргентины корреспондент Euronews встретилась на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Euronews: Господин президент, спасибо, что согласились стать гостем программы “Глобальный диалог”.

Макри: Спасибо Вам за приглашение!

Euronews: Вы приехали в Давос. Ваша страна открыта для представителей бизнеса. Но Аргентина страдает из-за нестабильности, неустойчивости. О чем Вы говорите, когда встречаетесь с потенциальными инвесторами?

Макри: Мы работаем очень много, и уже добились невероятных результатов – результатов, которые признают правительства практически всех стран. Мы боремся с популизмом, пытаемся избежать экономического кризиса в рамках демократической системы. Такого раньше в Аргентине никогда не было. Экономика страны растет второй год подряд, что мы видим впервые с 2010 года. А еще мы пытаемся снизить инфляцию.

Euronews: Но с инфляцией трудно бороться. Еще в июле 2016 года ее уровень составлял невероятные 40 процентов. Сейчас вам удалось снизить этот показатель, но не настолько, насколько было запланировано. Аргентинцам придется жить с этим еще в среднесрочной и долгосрочной перспективе?

Макри: Нет, мы не можем жить с инфляцией. Инфляция связана с бедностью. От нее страдают рабочие, бедняки. Инфляция идет вразрез с производительностью и конкурентоспособностью, она уничтожает тех, кто работает. Нам нужно создавать рабочие места. Этим мы сейчас занимаемся. К концу следующего года мы хотим добиться того, чтобы уровень инфляции выражался однозначным числом. Такова наша цель. Это крайне важно для того, чтобы и в будущем в Аргентину поступало столько же инвестиций.

Euronews: Ваша программа реформ амбициозна. Недавно Вам удалось провести пенсионную реформу, что вызвало серьезное недовольство в стране. Ваши критики говорят, что Вы жертвуете интересами бедняков. В Аргентине вспыхнули акции протеста.

Макри: Нет, это неправда.

Euronews: Но как же беспорядки?

Макри: Конечно, реформы вызывают определенную реакцию. Но каждая реформа, которую я провожу в своей стране, нацелена на борьбу с бедностью и на создание рабочих мест.

Euronews: Уровень Вашей популярности немного снизился, не так ли?

Макри: Было 60%, сейчас чуть более 50. Это серьезная поддержка. Я был настроен оптимистично, а после визита в Давос я еще больше полон оптимизма. Все, кто принимал нашу делегацию, говорят, что хотели бы сделать ставку на Аргентину, они хотят инвестировать в Аргентину. Ну так давайте!

Euronews: Вы с энтузиазмом относитесь к перспективам торговой сделки между ЕС и Меркосуром, в который входит и Аргентина. Но переговоры продвигаются с трудом. Как вы думаете, как будет развиваться ситуация?

Макри: Да, все это сложно. Я не очень привык вести переговоры. В политике я в принципе новичок. Это занимает так много времени. Но мы уже близки к цели.

Euronews: Что тормозит переговоры? С какими основными проблемами вы столкнулись?

Макри: Квоты. Квоты на говядину, на биоэтанол, квоты в автомобильной промышленности. Это три вопроса, которые требуют ответа. Осталось еще чуть-чуть.

Euronews: Как Вы уже сказали, Аргентина вызвала большой интерес на международном уровне. Но один известный аргентинец старается держаться подальше от своей страны. Я говорю о Папе римском. Он посетил шесть латиноамериканских государств, но на родине так и не побывал. Кто-то скажет, что его нежелание приехать в Аргентину связано с реализуемой Вами программой мер жесткой экономии.

Макри: Ни в коей мере. Я много раз говорил с Папой. Он все понимает, он поддерживает Аргентину. На первом месте для него культура труда, прозрачность, сильные политические институты, федеративное государство. Конечно, он всегда думает о бедных. Я уверен, что он удовлетворен тем, что мы делаем. Это часть нашей программы.

Euronews: Вы ведете войну с коррупцией. Бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер обвиняется в коррупции. А теперь она обвиняет вас. Она говорит, что Ваши действия политически мотивированы, что это охота на ведьм. Что Вы ей ответите?

Макри: Это неправда. Это ложь. Я прилагаю все усилия для того, чтобы правосудие в Аргентине было справедливым, как и в Бразилии в последние годы. Ситуация в нашей стране в значительной мере изменилась к лучшему. Но впереди у нас много работы. Кристине Киршнер придется объясниться перед законом. А судья вынесет вердикт.

Euronews: Дональд Трамп прибыл в Давос. У американского лидера есть свое послание. Оно связано с политикой протекционизма. А это, кажется, противоречит Вашей собственной политике открытости. Как думаете, что из этого выйдет?

Макри: Что касается протекционизма, все относительно. Если бы будем говорить о полностью изолированной Аргентине, то тогда американский протекционизм для США будет означать скорее открытость. Я думаю, Трамп старается. Нам нужно подождать и посмотреть, чем закончатся эти дискуссии.

Euronews: Что Вы думаете о Трампе как о человеке?

Макри: Он отличный игрок в гольф и очень жесткий переговорщик.

Euronews: Правда ли, то он сломал Ваши клюшки для гольфа – как написано в одной из автобиографий.

Макри: Нет. Он правда был зол, когда я первый раз обыграл его. Но потом он начал побеждать. И все пошло гладко.

Euronews: Вы позволили ему выиграть?

Макри: Возможно, это так.

Euronews: Вернемся в Аргентину. Могли бы Вы описать, какой будет Ваша страна через десять лет?

Макри: Аргентина станет одним из самых быстро развивающихся государств мира, будет разрабатывать возобновляемые источник энергии, удвоит производство продуктов питания и будет принимать на 10 миллионов туристов больше. Удивительная, удивительная страна!