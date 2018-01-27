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Германия

Антитурецкий митинг немецких курдов

Около 20 тысяч курдов вышли в субботу на улицы Кёльна, чтобы выразить протест против турецкого вторжения в сирийский район Африн.

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Антитурецкий митинг немецких курдов

Антитурецкий митинг немецких курдов
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REUTERS/Thilo Schmuelgen
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Около 20 тысяч курдов вышли в субботу на улицы Кёльна, чтобы выразить протест против турецкого вторжения в сирийский район Африн, находящийся под фактическим контролем курдских сепаратистов. Манифестанты выразили возмущение поставками Турции немецких танков "Леопард".

Айтен Каплан, вице-председатель Демократического общественного центра курдов Германии (Nav-Dem): "Наша главная задача сегодня это донести нашу точку зрения, прежде всего федеральному правительству, которое должно отказаться от поставок танков Турции, оказывать давление на Турцию и вообще пересмотреть турецко-германские отношения. И, наконец, найти взаимопонимание с курдской общиной с помощью диалога, а не запретов".

Митинг охраняют около двух тысяч сотрудников органов правопорядка. Они препятствуют возможным столкновениями между курдами и сторонниками президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Агентства • ARD, DW

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