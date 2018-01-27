Кабул: число жертв достигает 100 человек

Число жертв масштабного теракта в столице Афганистана, по последним данным, достигает ста человек.
Заминированный автомобиль «скорой помощи» взорвался на контрольно-пропускном пункте в кабульском квартале, где расположены правительственные учреждения и иностранные диппредставительства. По сведениям полиции и врачей, большинство погибших — прохожие. Число пострадавших превышает 150 человек.
Неподалёку от места трагедии расположено посольства Швеции и Нидерландов, консульство Индии, а также здание Национальной директории по безопасности. По мнению спецслужб, именно оно могло быть главной целью теракта.
Ответственность за теракт — по числу жертв крупнейший за восемь месяцев — уже взяла на себя группировка «Талибан».
Неделю назад талибы также организовали в Кабуле крупный теракт: группа вооружённых боевиков атаковала отель «Интерконтиненталь». Погибли, по некоторым данным, более 40 человек, среди которых — иностранцы.