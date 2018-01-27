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Афганистан

Теракт в Кабуле, десятки погибших

Группировка «Талибан» взяла на себя ответственность за мощный взрыв в столице Афганистана

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Теракт в Кабуле, десятки погибших

Теракт в Кабуле, десятки погибших
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Reuters
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Не менее 63 человек, по официальным данным, стали жертвами теракта в столице Афганистана.

Заминированный автомобиль взорвался на контрольно-пропускном пункте в кабульском квартале, где расположены правительственные учреждения и иностранные диппредставительства. По словам очевидцев, взрывчатка была загружена в автомобиль «скорой помощи». Число пострадавших превышает 150 человек.

Ответственность за теракт уже взяла на себя группировка «Талибан». Неделю назад экстремисты организовали взрыв в одном из отелей Кабула, жертвами которого стали более 40 человек, в том числе иностранцы.

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