Теракт в Кабуле, десятки погибших

Не менее 63 человек, по официальным данным, стали жертвами теракта в столице Афганистана.
Заминированный автомобиль взорвался на контрольно-пропускном пункте в кабульском квартале, где расположены правительственные учреждения и иностранные диппредставительства. По словам очевидцев, взрывчатка была загружена в автомобиль «скорой помощи». Число пострадавших превышает 150 человек.
Ответственность за теракт уже взяла на себя группировка «Талибан». Неделю назад экстремисты организовали взрыв в одном из отелей Кабула, жертвами которого стали более 40 человек, в том числе иностранцы.