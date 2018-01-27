Париж затопило

В полутора десятках регионов Франции объявлен «оранжевый» уровень угрозы природных катаклизмов. Из-за небывалых дождей выходят из берегов реки. Затоплен центр Парижа: уровень Сены поднялся почти на четыре метра выше нормы. Во французской столице частично закрыто метро, стали на якорь корабли — под мостами не проплыть. Сотрудники Лувра и музея Орсе готовятся к возможной эвакуации ценностей из подвалов.

В пригородах ситуация ещё хуже: более тысячи домов остались без света, около 400 человек пришлось эвакуировать.

«У нас со среды нет электричества. Отопления тоже нет, оно электрическое. Даже газовую горелку нечем поджечь. Не работают ни холодильник, ни стиральная машина. Нет горячей воды, чтобы помыться. У нас уже случалось такое два года назад, и вот опять», — говорит жительница Вильнёв-лё-Руа (на юг от Парижа).

В Лионе, который расположен недалеко от гор, свой вклад внесли не только дожди, но и мощные снегопады в Альпах у истоков реки Роны. Затоплены и закрыты несколько автопарковок на берегах рек, ограничено движение по нескольким набережным.

В самом Лионе жёлтый — невысокий — уровень опасности, и метеорологи уже на выходных обещают более сухую погоду.