Турция - США: хватит вооружать курдов!

Турция ожидает конкретных действий от США после заявления помощника президента по национальной безопасности Герберта Макмастера о том, что Вашингтон не будет поставлять оружие сирийским курдам. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

В свою очередь, выступая в городе Коджаэли, президент республики Реджеп Тайип Эрдоган призвал Вашингтон вывести военнослужащих из Манбиджа - города на севере Сирии, в 100 километрах от Африна, пригрозив "раздавить любое сопротивление". Анкара неоднократно давала понять, что ВС Турции после Африна могут дойти до Манбиджа и вплоть до границы с Ираком.

О начале операции "Оливковая ветвь" против курдских "Сил народной самообороны", Рабочей партии Курдистана и партии "Демократический союз" в сирийском Африне Генштаб Турции объявил 20 января. По его данным на эту субботу, турецкая военная авиация уничтожила 340 целей, среди которых убежища, схроны с боеприпасами и огневые позиции курдских боевиков, уничтожены "не менее 394 террористов".