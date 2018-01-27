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Саудовская Аравия

Саудовский принц вышел из "золотой клетки"

Аль-Валида ибн Талала выпустили из заточения в гостинице Ritz-Carlton, после того как он передал в казну часть своих богатств.

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Саудовский принц вышел из "золотой клетки"

Саудовский принц вышел из "золотой клетки"
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REUTERS/Katie Paul
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Саудовский миллиардер, принц аль-Валид ибн Талал, вышел на свободу, заплатив властям королевства "выкуп". Он содержался в заточении в пятизвёздочной гостинице Ritz-Carlton вместе с другими задержанными принцами-миллиардерами более двух месяцев.

Власти Саудовской Аравии называют массовые задержания богатейших людей королевства кампанией по борьбе с коррупцией. По мнению наблюдателей, с помощью изъятия части их богатств, накопленных в эпоху высоких цен на нефть, Эр-Рияд сможет пополнить истощившуюся казну.

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