Гигантские Путин и Трамп в Ницце

С 17 февраля по 3 марта в Ницце состоится ежегодный красочный карнавал. Концерты, "битвы цветов", иллюминация, торжественные шествия, фейерверки, музыка и танцы - все это часть традиционных празднеств, первое упоминание о которых относится еще к 1294 году: карнавал в Ницце - один из старейших в мире. Однако на этот раз публику порадуют и сюрпризы. Один из них - огромные куклы из папье-маше в виде президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и их турецкого коллеги Тайипа Реджепа Эрдогана. В среднем куклы весят до 2 тонн. "Король пространства" - так звучит тема нынешних мероприятий.