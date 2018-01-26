Большая вода в Лионе

Осадки продолжают испытывать на прочность французские города, на этот раз от них страдает Лион. Вода в реках Роне и Соне, протекающих в городе, поднялась до аномальных отметок. Уровень воды в Роне поднялся до 2 метров и 80 сантиметров, в то время как обычно он не превышает одного метра.

"В детстве мы часто играли тут на набережной и я очень редко видел подобное. Это очень впечатляет", - комментирует местный житель.

"На протяжении многих лет мы видим такую Сону. Обычно каждую зиму она разливается. Но в этом году все усугубляется такой же ситуацией на Роне. Объединение двух этих рек грозит катастрофой", - делится своими впечатлениями местная жительница.

От новоднения страдают и автомобилисты. Нижние этажи подземных парковок эвакуированы и закрыты, что усложняет и так напряженную транспортную ситуацию в городе.

"Парковки полностью затоплены. Стало намного меньше парковочных мест, в центре это очень ощутимо. Больше всех страдают коммерсанты", - возмущаются жители.

Некоторые лионцы воспринимают эту ситуацию философски. Они не дожидаются ухода воды, чтобы заняться своим любимым видом спорта.

Продолжающиеся осадки подняли уровень воды в реках Лиона. Набережные Роны затоплены и местами закрыты, что случилось впервые с их обустройства в 2007 году. Уровень воды в Соне остается высоким. Его пик ожидается на выходных.

Регион Овернь-Рона-Альпы остается в зоне опасности, несмотря на прогноз погоды без осадков в эти выходные.