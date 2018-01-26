Чехия выбирает президента

Нынешний глава республики Милош Земан, одержавший победу в первом туре, и его соперник экс-глава национальной Академии наук Иржи Драгош пришли отдать свои голоса сразу после открытия избирательных участков в 14.00 по местному времени.

В здании школы, где голосовал Земан были приняты повышенные меры безопасности. Две недели назад, в ходе голосования, на президента Чехии напала активистка Femen. Она выкрикивала оскорбления и пыталась помешать ему проголосовать.

Между тем, явка избирателей пока невысокая. Ожидается, что основная часть из них проголосует в пятницу вечером и в субботу. Социологи прогнозируют явку на уровне 62%.

В пятницу избирательные участки будут работать до 22:00 по местному времени. В субботу голосование состоится с 08:00 до 14 часов.