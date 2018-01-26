На Олимпийские игры поедут 169 спортсменов от России

На Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхан от России поедут 169 спортсменов. При этом изначально российская заявка включала 500 имен.

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не приглашать на Игры целый ряд ведущих спортсменов, которые имели серьезные шансы завоевать медали в олимпийскую копилку России. В их числе шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов.

Помимо этого, Международный олимпийский комитет не допустил российских фигуристов Ксению Столбову и Ивана Букина на Олимпиаду в Пхёнчхане. Об этом сообщила Федерации фигурного катания на коньках России.

"Совместно с национальными и международными федерациями по зимним видам спорта была окончательно утверждена спортивная заявка "олимпийских атлетов из России", - заявил первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Участие в Играх в Пхёнчхане могут принять только те российские спортсмены, которые получили приглашение от специальной комиссии МОК.

Российская сборная не сможет выступить на Олимпиаде-2018 под национальным флагом из-за приостановления членства ОКР в МОК. Приглашенные российские спортсмены выступят под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет из России).

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.