Китай: инцидент на железной дороге

В одном из вагонов скоростного поезда, направлявшегося из города Циндао в Ханчжоу, возникло возгорание, и в короткое время пламя охватило весь вагон, второй от локомотива.
Пассажиров, поездную бригаду и машиниста спасло то, что поезд в этот момент остановился на одной из промежуточных станций, поэтому сотрудники железной дороги смогли оперативно эвакуировать людей. Никто не пострадал.
Инцидент произошел в провинции Аньхой на востоке Китая. По предварительным данным, причиной пожара стала неполадка в электрооборудовании. По факту случившегося проводится расследование.