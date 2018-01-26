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Китай

Китай: инцидент на железной дороге

Пожар на скоростном поезде, который циркулировал в провинции Аньхой на востоке Китая, потушен, жертв нет.

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Китай: инцидент на железной дороге

Китай: инцидент на железной дороге
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В одном из вагонов скоростного поезда, направлявшегося из города Циндао в Ханчжоу, возникло возгорание, и в короткое время пламя охватило весь вагон, второй от локомотива.

Пассажиров, поездную бригаду и машиниста спасло то, что поезд в этот момент остановился на одной из промежуточных станций, поэтому сотрудники железной дороги смогли оперативно эвакуировать людей. Никто не пострадал.

Инцидент произошел в провинции Аньхой на востоке Китая. По предварительным данным, причиной пожара стала неполадка в электрооборудовании. По факту случившегося проводится расследование.

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