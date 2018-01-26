Оскар - 2018: Кейси Аффлек - персона нон грата

Кейси Аффлек не будет участвовать в грядущей юбилейной церемонии вручения "Оскаров". Об этом стало известно накануне.
По заведенной традиции прошлогодний обладатель "Оскара" за лучшее исполнение мужской роли вручает приз лауреатке этого года, названной лучшей актрисой.
Младший брат Бена Аффлека обвинялся в сексуальных домогательствах на протяжении последних нескольких лет.
Бри Ларсон, которая сама вручала статуэтку Кейси Аффлеку, позднее сказала, что ее демонстративная сдержанность говорит сама за себя о ее отношении к обвинениям в адрес актера.
Киноакадемия решение Кейси Аффлека одобрила, заметив, что это не повлияет на текущую напряженную работу по организации грядущего шоу, которое состоится вечером 4-го марта.