Пожар в больнице: десятки погибших

В Южной Корее в больнице, охваченной пламенем, погибли свыше 40 человек. Очень много раненых.

Трагедия произошла в Мильяне, этот город находится в провинции Кёнсан-Намдо. В половине восьмого утра по местному времени сигнал о возгорании поступил на пульт пожарной охраны, специалистам потребовалось свыше двух часов, чтобы потушить пламя. Возгорание произошло в приемном покое отделения скорой помощи.

Как объяснил руководитель городской службы пожарной охраны Чой Ман-ву, "отделение находится на первом этаже, возгорание там началось около половины восьмого утра местного времени, мы сумели локализовать пожар, и на первых порах пламя не распространялось на второй этаж".

В пятиэтажной больнице находились 111 пациентов. В общей сложности пожарные эвакуировали по меньшей мере 200 человек, которые были в главном здании больницы и в доме престарелых, который также располагался на ее территории. Раненых и пострадавших отправляли для оказания помощи в другие больницы, находящиеся поблизости.

Это второй крупный пожар, в котором гибнут люди, случившийся за последние время. В декабре пожар, в котором тоже были жертвы, произошел в фитнесс-центре. Он привел к гибели 29 человек. .