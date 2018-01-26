Минкульт РФ грозит прокатчику

Российское министерство культуры намерено провести проверку кинотеатра "Пионер", в котором накануне состоялись показы фильма "Смерть Сталина". У ленты было отозвано прокатное удостоверение. В случае, если показ запрещенной картины подтвердится, в отношении "Пионера" будет возбуждено дело о правонарушении.

По мнению этой зрительницы, которой фильм не слишком понравился, запрещать его показ вообще не следовало бы, потому что каждый может руководствоваться своим вкусом.

Другая зрительница полагает, что подобную картину должны были бы сделать российские кинематографисты, а не их английские коллеги.

Согласно российскому законодательству, показ фильма без прокатного удостоверения влечет за собой наложение штрафа на юридических лиц в размере от 50 тыс. до 100 тыс рублей.