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Французская Гвиана

Ariane 5 - миссия выполнима

Несмотря на потерю связи с носителем, Ariane 5 удалось вывести на околоземную орбиту два спутника.

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Ariane 5 - миссия выполнима

Ariane 5 - миссия выполнима
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Ракете Ariane 5, стартовавшей с космодрома Куру во Французской Гвиане, удалось вывести на околоземную орбиту два спутника, несмотря на то, что связь с носителем была потеряна. Об этом сообщает Arianespace.

Запуск ракеты произошел в четверг около половины восьмого вечера по местному времени. Вскоре после старта выяснилось, что связь с Ariane 5 была потеряна после включения двигателя второй ступени.

"Оба спутника - на орбите и находятся на связи с соответствующими центрами управления. Обе миссии продолжаются", — говорится в заявлении Arianespace.

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