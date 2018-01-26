Ariane 5 - миссия выполнима

Ракете Ariane 5, стартовавшей с космодрома Куру во Французской Гвиане, удалось вывести на околоземную орбиту два спутника, несмотря на то, что связь с носителем была потеряна. Об этом сообщает Arianespace.
Запуск ракеты произошел в четверг около половины восьмого вечера по местному времени. Вскоре после старта выяснилось, что связь с Ariane 5 была потеряна после включения двигателя второй ступени.
"Оба спутника - на орбите и находятся на связи с соответствующими центрами управления. Обе миссии продолжаются", — говорится в заявлении Arianespace.