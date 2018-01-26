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Палестина может лишиться финансовой помощи США

Финансовая помощь Палестинской автономии со стороны США может быть приостановлена. Об этом заявил Дональд Трамп после встречи с Биньямином Нетаньяху на экономическом форуме в Давосе.

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Палестина может лишиться финансовой помощи США

Палестина может лишиться финансовой помощи США
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Финансовая помощь Палестинской автономии со стороны США может быть приостановлена, пока не возобновятся мирные переговоры с Израилем. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп после встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху на экономическом форуме в Давосе. Трампа возмутил отказ палестинского руководства от встречи с вице-президентом США Майком Пенсом.

«Неделю назад к нам проявили неуважение, отказав во встрече нашему замечательному вице-президенту, – заявил Трамп. – Мы выделяем им сотни миллионов долларов в виде помощи, люди даже не представляют, насколько это огромные суммы. Так вот, на кону стоят эти деньги, которые палестинцам не достанутся, если они не приступят к мирным переговорам».

В начале недели Майкл Пенс подтвердил, выступая в израильском Кнессете, что посольство США в Израиле будет перенесено в Иерусалим из Тель-Авива. Соответствующее решение, принятое ранее Дональдом Трампом, вызвало возмущение палестинских властей, отказавшихся от контактов с представителями американской администрации. Палестинцы настаивают на том, что Восточный Иерусалим должен стать столицей их государства.

«Настойчивость, с которой президент Трамп утверждает, что статус Иерусалима не обсуждается, означает, что и мирных переговоров не будет, – заявил Саеб Эрекат, представитель Палестинской автономии. – Проявлено неуважение к международному сообществу, полное неуважение к международному праву. Это явная поддержка израильской агрессии и оккупации».

В пятницу на экономическом форуме в Давосе ожидается выступление Дональда Трампа, который ранее в своём твитере заявил о намерении рассказать миру о величии Америки и об экономическом подъёме своей страны. Между тем, накануне активисты одной из неправительственных организаций Швейцарии вывесили в горах транспарант, где говорится, что Трампа здесь не приветствуют.

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