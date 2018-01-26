Массовый расстрел в Бенгази

Миссия ООН в Ливии выражает возмущение новым случаем массового расстрела: в Бенгази среди бела дня прямо на улице были казнены десять человек. Кадры расстрела были распространены в соцсетях.

Кем были убитые — не сообщается. Известно лишь, что их расстреляли рядом с мечетью, где во вторник произошёл крупный теракт, жертвами которого стали более 30 человек.

В правозащитных организациях считают, что расстрелом руководил командир спецназа Ливийской национальной армии Махмуд аль-Верфалли: в прошлом году Международный уголовный суд выдал ордер на его арест по обвинению в военных преступлениях. По данным ООН, он уже не первый раз устраивает внесудебные публичные казни подозреваемых экстремистов.