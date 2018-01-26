Бывший лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва останется кандидатом в президенты страны от Партии трудящихся. Это подтвердили в руководстве партии, несмотря на обвинительный приговор по делу о коррупции, вынесенный в адрес да Силвы.

Его сторонники считают, что судебное разбирательство было затеяно лишь для того, чтобы отстранить Лулу от избирательного процесса. Сам он отвергает обвинения и говорит, что полон решимости продолжать борьбу за президентский пост. Согласно опросам, в первом туре да Силва сможет заручиться поддержкой более 35% бразильских избирателей.

Да Силва намерен обжаловать решение суда. При этом суд второй инстанции уже подтвердил вынесенный ранее обвинительный приговор, запрещающий ему, в частности, занимать госдолжности в течение 19 лет. Сейчас бывшему президенту Бразилии 72 года.