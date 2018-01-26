Мир
"Турция - наш важный союзник по НАТО, и мы полностью понимаем озабоченность Турции в связи с различными террористическими организациями."
Хизер Нойерт
пресс-секретарь Госдепартамента США
"Новые технологии дожны помочь улучшить социальные условия"
Гай Райдер
Генеральный директор Международной организации труда
"Это моя жизнь. Я проживу ее так, как захочу. Я просто блокирую своих демонов. Я пою. Я вымещаю свою боль в музыке."
Долорес О'Риордан
певица
"Вот бы построить огромный космический корабль, на который посадить бы всех политиков. И пока они не договорятся друг с другом, их не возвращать"
Фёдор Юрчихин
космонавт
"Семья покинула республику. Это сделано исключительно в целях безопасности, так как угрозы не прекращаются"
Петр Заикин
адвокат Оюба Титиева
"Игроки должны быть очень осторожны во всем, что касается чемпионата мира, чтобы не бросить тень на Россию"
Джон Брэдли
ESPN , комментатор российского футбола
Культура
"Мы - артисты и отдаемся сцене целиком"
Соня Йончева
сопрано
"Я выиграю у Опры. С ней будет очень весело, я её очень хорошо знаю."
Дональд Трамп
президент США
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Давос
Трамп: "Америка для меня будет всегда первой, но не одинокой"
Трамп: "Америка для меня будет всегда первой, но не одинокой"
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Дональд Трамп: "Для меня Америка всегда будет первой, но это не значит одинокой"
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