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Трамп: "Америка для меня будет всегда первой, но не одинокой"

Трамп: "Америка для меня будет всегда первой, но не одинокой"

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Трамп: "Америка для меня будет всегда первой, но не одинокой"

Трамп: "Америка для меня будет всегда первой, но не одинокой"
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Дональд Трамп: "Для меня Америка всегда будет первой, но это не значит одинокой"

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