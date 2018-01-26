Греция в Давосе

На экономическом форуме в Давосе состоялась встреча македонского премьер-министра Зорана Заева с его греческим коллегой Алексисом Ципрасом. Главной темой переговоров стало переименование государства Македония: вот уже много лет Афины заявляют об узурпации Бывшей Югославской Республикой названия греческой северной провинции и блокируют вступление Скопье в ряд международных организаций.

По итогам встречи, Заев объявил о первых уступках: Македония переименует свой ключевой столичный аэропорт "Александр Великий". Еще один символичный шаг - автодорога, соединяющая две страны, отныне получит название "Дружба".

Но этого недостаточно, считает вице-премьер правительства Греции Яннис Драгасакис.

"Проблема в македонских Конституции, школьных учебниках. Обществу так долго навязывался миф о прошлом страны. И потребуется немало усилий, чтобы истина восторжествовала. Нам не нужна отгородившаяся от остального мира, боязливая Греция. Мы хотим, чтобы наша страна участвовала в решении проблем в регионе, налаживала связи с другими государствами, открывала новые горизонты патриотизма", - говорит Драгасакис.

Еще одной важной для Греции темой на форуме в Давосе стал ее выход из-под программ внешней макрофинансовой помощи. Текущая, уже третья по счету, завершается в августе 2018 года.