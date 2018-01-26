Золотой унитаз для хозяина Белого дома

Музей Гуггенхейма, расположенный в Нью-Йорке и имеющий представительства в Бильбао и Берлине, ответил отказом на просьбу Дональда Трампа на просьбу передать на временную экспозицию в Белый дом картину Ван Гога. Вместо этого музей предложил установить в одном из президентских туалетов золотой толчок.

Белый дом периодически просит предоставить произведения искусства, которые хранятся в американских музеях, для временной экспозиции. Из администрации Трампа поступил запрос на картину "Пейзаж со снегом", которую Ван Гог написал в 1888 году.

В музее не согласились передать в Вашингтон картину великого импрессиониста. В качестве альтернативы директор "Гуггенхейма" Нэнси Спектор предложила установить в Белом доме произведение современного итальянского мастера Маурицио Каттелана под названием "Америка". Работа представляет из себя золотой унитаз, стоимостью более миллиона долларов США. По задумке автора инсталляции, это сатира на чрезмерный избыток богатства в Соединённых Штатах.

В музее Гуггенхейма золотой толчок в течении нескольких лет был установлен в туалете на пятом этаже, и им мог воспользоваться любой желающий. Теперь срок экспозиции истёк, и дирекция музея попробовала заинтересовать президента и первую леди США сверкающим шедевром.

Как отмечается в направленном в Вашингтон предложении, несмотря на высокую стоимость инсталляции и на её относительную хрупкость, музей готов предоставить подробные инструкции по пользованию драгоценным унитазом. Автор экспоната, Маурицио Каттелан готов предоставить золотой толчок Белому дому в долгосрочную аренду.

О реакции из Вашингтона пока ничего не известно.