ФРГ: новое правительство в феврале?

В Берлине начались коалиционные переговоры о формировании правительства. Канцлер ФРГ и лидер Христианского-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель в пятницу встретилась с лидером немецких социал-демократов (СДПГ) Мартином Шульцем, а также Хорстом Зеехофером из Христианско-социального союза (ХСС).

Меркель настроена оптимистично

В окружении Меркель надеются, что сформировать правительство удастся к середине февраля. В то же время, как отмечают наблюдатели, в ФРГ еще не было прецедентов, чтобы переговоры о создании кабинета министров длились так долго, учитывая, что парламентские выборы в стране состоялись еще минувшей осенью.

"Во время предварительных консультаций были созданы хорошие условия для того, чтобы коалиционные переговоры увенчались успехом, - заявила Меркель перед началом встречи. - Мы отдаем себе отчет в том, что должны достичь конкретных результатов в самое ближайшее время. Я думаю, что это возможно".

Шульц в слабой позиции

Ее соперник на выборах социалист Мартин Шульц также настроен оптимистично. "Мы приступаем к переговорам с ясной и четкой целью - создать стабильное правительство. Мы будем вести дискуссии в конструктивном ключе", - заверил Шульц. По его словам, "Германия должна сохранить свое лидерство в Европе" и достичь этой цели удастся только при условии участия социал-демократов в новом правительстве.

Однако, как отмечают наблюдатели, в настоящее время Шульц и его сторонники находятся в слабой позиции. Согласно последним опросам, популярность социал-демократов среди немецких избирателей опустилась до отметки в 19%. Таким образом партия Меркель укрепила свое лидерство.

Новое правительство в феврале?

Парламентские выборы в Германии состоялись в сентябре 2017 года. Чтобы приступить непосредственно к обсуждению состава будущего правительства партиям, прошедшим в Бундестаг, понадобилось более 120 дней.

На начавшихся в пятницу коалиционных переговорах планируется создать 18 рабочих групп. При этом социал-демократы, входящие в нынешнее правительство Ангелы Меркель, будут стремиться сохранить свое влияние.

Глава Минэкономики ФРГ Бригитта Циприс будет курировать в СДПГ вопросы экономики, министр юстиции Хайко Маас будет главным переговорщиком от партии в группе "Внутренние дела и право", министр окружающей среды и строительства Барбара Хендрикс возглавит социал-демократов в соответствующей группе.

По итогам предварительных переговоров, завершившихся 12 января, ХДС/ХСС и СДПГ приняли 28-страничный документ, который должен стать основой для дискуссий и лечь в основу коалиционного соглашения.