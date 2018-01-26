Прощание с Полем Бокюзом

"По такому человеку мы не плачем, мы его чествуем" - такими словами проводили в последний путь мэтра французской высокой кухни Поля Бокюза в Лионе.

Более 1,5 тысяч рестораторов со всего мира собрались в соборе Сен-Жан (Собор Иоанна Крестителя) на церемонии прощания с известным шеф-поваром, скончавшимся на 92 году жизни.

"Месье Поль, сегодня весь гастрономический мир осиротел. Мы потеряли нашего мэтра, нашего наставника, нашего вдохновителя. Я потерял фактически отца. Прощайте, месье Поль. Гастрономия вам обязана всем. Пусть на небе вас примут достойно. И как вы всегда говорили: "Ешьте и пейте на здоровье". Прощайте, месье Поль", - сказал на церемонии шеф-повар Марк Оберлан.

Проводить в последний путь знаменитого шеф-повара приехали известные кулинары Ален Дюкасс, Даниэль Булуд, Жоэль Робюшон и другие мастера.

Поль Бокюз будет похоронен на кладбище Коллонж-о-Мон-д'Ор в пригороде Лиона, где покоятся его родители.

В 70-е годы прошлого века Бокюз стал одним из основателей "новой французской кухни", отличавшейся меньшей калорийностью блюд, чем традиционная французская гастрономия.