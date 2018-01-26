Эрдоган готов дойти до Ирака

Реджеп Тайип Эрдоган готов дойти до иракской границы: президент Турции заявил, что операция «Оливковая ветвь» продлится до победного конца. Своей задачей турецкие военные называют освобождение всего севера страны от «террористов»: под ними в Анкаре подразумевают как исламистов наподобие группировки «Исламское государство», так и курдские вооружённые формирования — именно курды сейчас фактически контролируют северо-восток Сирии.

«Мы продолжим операцию „Оливковая ветвь“ до тех пор, пока не достигнем своей цели, пока эта страна не станет безопасной для своих жителей. Мы продолжим борьбу до последнего уничтоженного террориста, мы дойдём до границы с Ираком», — заявил Эрдоган. По словам Эрдогана, турецкая армия «не пролила кровь ни одной женщины и ни одного ребёнка». В то же время курды из «Сил демократической Сирии» обвиняют Анкару в систематических ударах по гражданскому населению. В пятницу курды заявили, что жертвами «Оливковой ветви» в Африне стали уже почти 60 мирных жителей, ранения получили более 130.

Операция продолжается уже неделю. Первоочередная цель — занять курдский анклав Африн, после чего турецкая армия планирует продвигаться на восток в направлении Манбиджа.