Человек собаке друг?

Кто кого укусил?

Неожиданный поворот событий в ходе ареста в американском штате Нью-Гэмпшир: человек покусал собаку. Овчарка по кличке Веда участвовала в аресте нарушителя, который пробрался в дом к одному из жителей городка Боскавен (Boscawen). Приехав по вызову, полицейские стали обыскивать дом и обнаружили, что кто-то скрывается в трейлере, припаркованном во дворе.

На призывы полиции нарушитель не отвечал. Тогда в дело вмешалась Веда, отыскавшая преступника в куче тряпья. Человек не собирался сдаваться и вступил в схватку с овчаркой, нанеся ей несколько ударов кулаками и укусив животное за голову. Потребовалось несколько полицейских, чтобы справиться с нарушителем. Теперь ему предъявлены обвинения в сопротивлении аресту и покушении на жизнь полицейской собаки. Веда пострадала не сильно и после вмешательства врачей чувствует себя хорошо.

Собака застрелила охотника

Трагически закончился выезд на охоту для 64-летнего жителя Саратовской области: он погиб от выстрела из собственного ружья, причём на курок нажала охотничья собака.

Опытный охотник приехав лес стал выпускать собак из багажника автомобиля. При этом ствол его ружья, заряженного дробью, был направлен в живот мужчине. Прыгнув на хозяина от радости, одна из собак случайно нажала на спусковой курок.

Мужчина был доставлен в местную больницу, но вскоре скончался от полученного тяжёлого ранения. Семья погибшего сообщила, что он был весьма опытным охотником и очень любил своих собак.

Кафе для собак в Нью-Йорке

"Здесь не место для кошек" - такую надпись повесили владельцы первого открывшегося в Нью-Йорке кафе для собак. Если быть точным, то кафе позиционируется как "место, где приветливо относятся к собакам".

Владельцы собак в Нью-Йорке нередко сталкиваются с надписями в общественных местах "Здесь не место для собак". Таким образом владельцы ресторанов и других заведений избегаются необходимости оборудовать помещения для комфорта четвероногих друзей.

В кафе Boris and Horton в Нью-Йорке ситуация обратная: здесь созданы все условия для собачьего счастья. Владельцы смогут накормить и напоить своих питомцев, пообщаться и даже "щёлкнуться" с любимцами в автомате для моментальной фотографии.