Котбус против мигрантов

Проблема интеграции беженцев все острее стоит в некоторых районах Германии, особенно - на востоке страны. Во втором по величине городе земли Бранденбург Котбусе конфликты и столкновения между коренными жителями и мигрантами происходят практически ежедневно. По мнению ряда экспертов, для стотысячного Коттбуса 8 тысяч размещенных здесь беженцев - слишком много.

"Вечером больше нельзя выйти на улицу, вас сразу обступают", - возмущается местная жительница.

"Если так пойдет и дальше, я отсюда уеду, я здесь не останусь", - говорит этот мигрант, обвиняющий горожан в агрессивности.

Развернувшееся противостояние в своих целях используют политики-популисты.

"Просители убежища приезжают в нашу страну, одни ищут защиты, другие - лучшей жизни. Они приезжают сюда, а в итоге защиту вынуждены искать мы", - говорит представитель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Биргит Бессин.

В связи с напряженной обстановкой в Котбусе, власти земли Бранденбург решил временно прекратить отправку мигрантов в этот город, а беженцев, которые сейчас проживают в Котбусе, переселят из соображений безопасности в другие приюты.