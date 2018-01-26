Страсти по Болливуду

В преддверии премьеры фильма "Падмавати" радикалы устроили погромы и пожары в разных городах Индии.
В пригороде Дели после нападения на школьный автобус закрыты некоторые учебные заведения, в нескольких штатах кинотеатры отказались от показа картины.
Консервативные индуистские организации утверждают, что фильм оскорбляет их чувства, поскольку в нем рассказывается о любви индуистской царицы Падмавати и султана-мусульманина.
Они заявляют, что в фильме есть интимная сцена, в которой главный герой в мечтах рисует картины близости с прекрасной царицей.
Режиссер киноленты утверждает, что в фильме такой сцены нет. Но слухов об этом оказалось достаточно, чтобы вызвать взрыв возмущения консерваторов.