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Индия

Страсти по Болливуду

Премьера фильма «Падмавати» привела к протестам в Индии

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Страсти по Болливуду

Страсти по Болливуду
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В преддверии премьеры фильма "Падмавати" радикалы устроили погромы и пожары в разных городах Индии.

В пригороде Дели после нападения на школьный автобус закрыты некоторые учебные заведения, в нескольких штатах кинотеатры отказались от показа картины.

Консервативные индуистские организации утверждают, что фильм оскорбляет их чувства, поскольку в нем рассказывается о любви индуистской царицы Падмавати и султана-мусульманина.

Они заявляют, что в фильме есть интимная сцена, в которой главный герой в мечтах рисует картины близости с прекрасной царицей.

Режиссер киноленты утверждает, что в фильме такой сцены нет. Но слухов об этом оказалось достаточно, чтобы вызвать взрыв возмущения консерваторов.

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