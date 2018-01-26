Шеф-повара Франции о месье Поле

Мир высокой кулинарии оплакивает уход из жизни "папы гастрономии" Поля Бокюза. Одни знали его годами, другие - видели лишь однажды. И те, и другие отмечают не только наследие великого шеф-повара, но и его высокие человеческие качества.

"Он был очень добр. И с нами обращался, как с собственными детьми. Для всех кулинаров Франции, он был, и правда, в какой-то степени отцом. Поэтому мы здесь сегодня", - говорит шеф-повар из швейцарского города Аньер Клод Легра.

"Этот человек перевернул мир кулинарии. Он вывел поваров из тени своих кухонь в свет", - отмечает шеф-повар Mère Brazier в Лионе Матье Вианней.

"Он пережил многое, но всегда оставался верен себе. Он - пример для всех кулинаров. Спасибо, месье Поль", - говорит шеф-повар ресторана Pierre Orsi в Лионе Пьер Орси.

Несмотря на дождь, сотни человек пришли проститься с "поваром века". Среди них - много молодежи. В том числе, студенты Института имени Поля Бокюза.

"Он стал ментором целого поколения профессионалов и, конечно, студентов нашего института. Образование, которое мы получили благодаря Бокюзу, теперь записано в нашем ДНК. Мы обязаны ему стольким", - отмечает бывшая студентка.

"Я не могла не отдать месье Полю последний долг: он прославил французскую кухню во всем мире. Нам будет его очень не хватать", - говорит жительница Лиона.

""Даже небо сегодня оплакивает ангела-хранителя французской гастрономии", - так выразился один из сотен поваров, пришедших проститься с Полем Бокюзом. На церемонию погребения и поминальный обед допущены лишь члены его семьи и близкие друзья", - говорит Анн Девино, корреспондент "Евроньюс".