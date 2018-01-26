Ультраправых обвиняют в исполнении нацистских песен

Массовые акции протеста против проведения во дворце Хофбург "Академического бала" с участием ультраправых нарушили в пятницу движение в центре Вены. Полиция стянули в центр столицы до 3 тысяч человек и запретила митингующим протестовать в непосредственной близости к дворцу во избежание провокаций или столкновений с участниками бала, в частости - с членами и сторонниками Австрийской партии свободы. Один из ее кандидатов на предстоящих в воскресенье выборах оказался в центре скандала. На этой неделе немецкие СМИ узнали, что в братстве сторонников пангерманизма, в руководсто которого входит Удо Ландбауэр, на встречах используется песенник, прославляющий нацизм. Так, в одном из стихов «старых тевтонцев» призывают с помощью газа «справиться с седьмым миллионом» (имеются в виду шесть миллионов евреев, погибших во время Второй мировой войны).

Ландбауэр возглавлянет предвыборный список Партии свободы в земле Нижняя Австрия. Сам 30-летний политик пояснил, что впервые слышит о таких песнях и заявил, то выходит из братства. "В период моего членства в братстве цитируемые строфы не являлись частью песенника и никогда не исполнялись", - заявил он в телеэфире.

Канцлер Австрии Себастьян Курц, накануне Международного дня жертв холокоста, назвал слова песенника «расистскими и антисемитскими" и заявил, что таким проявлениям «не должно быть места в стране». Социал-демократическая и либеральная оппозиция призвала Удо Ландбауэра снять свою кандидатуру из предвыборного списка.

В декабре 2017 года ультраправая Партия свободы вошла в коалиционное правительство с консервативной Народной партией Курца. Это вызвало недовольство в австрийском обществе. Тогда люди вышли с протестом к венскому дворцу Хофбург с лозунгами «Нацисты, вон!» и «Альтернатива есть!»