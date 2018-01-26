Макарова с Весниной уступили Бабош и Младенович

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина проиграли в финале парного женского разряда Открытого чемпионата Австралии. Посеянные на первом в сезоне турнире серии Большого шлема под вторым номером, Макарова и Веснина проиграли венгерке Тимее Бабош и француженке Кристине Младенович со счетом 4:6, 3:6. Решающий матч продолжался 1 час 22 минуты.

"Я очень счастлива: еще бы, мы завоевали этот трофей Большого шлема! Незабываемое ощущение - поднять его в воздух. Думаю, что сегодня моя игра была агрессивной и точной, так что мы заслужили победу!" - заявила одна из победительниц, Тимея Бабош.

Для Бабош и Младенович победа на Открытом чемпионате Австралии стала первой совместной в карьере. Что же касается Макаровой и Весниной, то для них Открытый чемпионат Австралии остается единственным турниром серии Большого шлема, который им не удается выиграть.

Этот женский дуэт побеждал на Открытом чемпионате Франции (2013), Открытом чемпионате США (2014) и Уимблдоне (2017). В 2016 году Макарова и Веснина стали олимпийскими чемпионками в парном разряде, в том же сезоне они выиграли Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации.