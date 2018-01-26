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Стрельба в столице Нидерландов

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Стрельба в столице Нидерландов

Стрельба в столице Нидерландов
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1 человек погиб и несколько пострадали в результате стрельбы в центре Амстердама - МВД

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