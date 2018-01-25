Владимир Высоцкий: 80 лет со дня рождения

Согласно опросу ВЦИОМА, почти треть россиян считают Высоцкого непревзойдённым кумиром среди знаменитых соотечественников, живших в ХХ веке. Владимира Высоцкого в этом рейтинге превзошёл лишь космонавт Юрий Гагарин. Причём среди респондентов моложе 34 лет больше всего тех, кто отдает предпочтение Владимиру Высоцкому (36-37% против 18% среди россиян старшего поколения).

Популярность знаменитого барда, помимо песенного успеха, несомненно, объясняется тем, что он остаётся одним из самых культовых киноактёров советской эпохи. Созданный Высоцким образ борца за справедливость доминирует в сегодняшних представлениях о нём россиян, выросших в перестроечную и постсоветскую эпоху. И это несмотря на то, что сыгранные им персонажи бывали полны противоречий.