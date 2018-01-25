Вулкан Майон: опасен для пилотов!

За те десять дней, что филиппинский вулкан Майон выбрасывает в небо лаву и пепел, обошлось без жертв и пострадавших. Специалисты местного Института вулканологии и сейсмологии рекомендовали лишь пилотам гражданской авиации не приближаться к опасной зоне вокруг вулкана. Ее радиус расширен до восьми километров. Ранее вулкану был присвоен четвертый уровень угрозы извержения из пяти возможных. Расположенный на самом крупном острове Филиппин Лусоне, Майон считается самым нестабильным из 22 действующих вулканов страны. За последние 400 лет Майон извергался 51 раз. К самым катастрофичным последствиям привело извержение 1814 года, когда погибли до 1 200 человек и целый город оказался погребен под лавой.